نيجيريا تتغلب على آيسلندا بهدفي موسى وتنعش آمال الأرجنتين

فاز المنتخب النيجيري اليوم (الجمعة)، على نظيره الآيسلندي بهدفين دون مقابل في ختام مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس العالم 2018 المقام بروسيا.

وسجل اللاعب أحمد موسى هدفي المباراة في الدقيقتين 49 و 75، فيما أضاع غيلفي سيغوردسون ضربة جزاء احتسبها الحكم لآيسلندا في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة تحتل نيجيريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر كرواتيا بـ6 نقاط، فيما بقيت آيسلندا في المركز الثالث بنقطة واحدة وتليها الأرجنتين أخيراً.

وأنعش فوز نيجيريا آمال الأرجنتين بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويلتقي المنتخبان يوم الثلاثاء المقبل في جولة الحسم، ويحتاج ميسي ورفاقه للفوز من أجل التأهل، شرط عدم فوز آيسلندا على كرواتيا في التوقيت ذاته.