ريال مدريد يُرهق برشلونة باحتكار المواهب الشابة

منذ بزوغ فجر برشلونة الجديد في بداية 2005، بوجود ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، وغيرهم من النجوم والمواهب الرائعة، أصبح لدى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، هوس كبير بصناعة ترسانة مدريدية من النجوم، ورغبة جامحة في اقتناص المواهب الشابة من الغريم الكتالوني.

أوديجارد

بدأ ريال مدريد خطواته الفعلية لمنع البارسا من ضم المواهب، عندما ضم النرويجي مارتن أوديجارد في يناير/ كانون الثاني 2015، الذي كان يلهث وراءه الفريق الكتالوني وقضى فترة معايشة في أغلب أندية القارة العجوز.

لكن بيريز، استطاع إقناع صاحب الـ16 عاما في ذلك الوقت، بالقدوم لملعب سانتياجو برنابيو.

ولم يأت أوديجارد إلى ريال مدريد إلا بعد إغراءت بيريز الذي أعطاه مليون ونصف المليون يورو، وهو راتب نجم في الفريق الأول.

ويلعب أوديجارد الذي سيكون ضمن معسكر إعداد الفريق الملكي في يوليو/ تموز المقبل، لصالح هيرنفين الهولندي معارا من البلانكوس.

صيف حافل

كان الصيف الماضي حافلا بالصفقات الشابة لريال مدريد، ورئيسه فلورنتينو بيريز، بعدما دفع 75 مليون يورو في نيمار الجديد فينيسيوس جونيور، وهو في عمر الـ17 عاما، قادما من فلامنجو البرازيلي.

وسيكون اللاعب ضمن معسكر الإعداد في يوليو/ تموز المقبل، وسيقرر جولين لوبيتيجي، مدرب الفريق الجديد، بقاءه أو إعارته مرة أخرى لفريقه البرازيلي حتى يونيو/ حزيران 2019.

ثيو هيرنانديز

ضم ريال مدريد، ثيو هيرنانديز صاحب الـ20 عاما، من الجار أتلتيكو مدريد، مقابل 30 مليون يورو في الصيف الماضي، بعد منافسة شرسة مع برشلونة وبايرن ميونخ، وبعض الفرق الكبرى.

وفي الصيف نفسه، فاز بيريز بخدمات أفضل لاعب في يورو تحت 21 عاما، داني سيبايوس من ريال بيتيس، مقابل 20 مليون يورو.

وتلقى اللاعب أيضا، عرضا من برشلونة، لكن الفريق الملكي دفع أكثر من قيمة الشرط الجزائي 15 مليون يورو، وضمه.

والغريب أن زيدان لم يمنح الفرصة الكاملة لثيو وداني في الموسم المنصرم، بالرغم من إصرار فلورنتينو بيريز على ضمهما، وقرار بقائهما في الموسم المقبل بيد جولين لوبيتيجي.

وضحى بيريز في الصيف الماضي، بالمدافع المخضرم بيبي، من أجل عيون خيسوس باييخو الذي أعاره النادي لآينتراخت فرانكفورت لمدة موسم.

موهبة برازيلية وحارس عملاق

ولم يتوقف بيريز عن سياسية السيطرة على المواهب الشابة، ففي أقل من أسبوع ضم اثنين من المواهب في العالم.

الأول رودريجو جويس من سانتوس مقابل 65 مليون يورو، وهو بعمر الـ17 عاما، وسينضم للفريق في صيف 2019.

وكان ردريجو أقرب لبرشلونة، لكن ريال مدريد دخل في الصفقة ورفع السعر من 40 إلى 65 مليون يورو.

أما اللاعب الثاني فهو الحارس أندري لونين، من زوريا لوهانسك الأوكراني، مقابل 14 مليون يورو شاملة الحوافز، بحسب تقارير صحفية.

وسيكون صاحب ال19 عاما، الحارس الثالث للفريق الملكي في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية.