دراسة النائب العدساني: مستوى اللغة الإنكليزية للطلبة متدنٍ وتطبيق الآيلتس حالياً غير مجدٍ

كشفت الدراسة التي قام بها النائب رياض العدساني بشأن اختبارات الآيلتس أن مستوى التعليم الإنكليزي في الكويت متدنٍ، وذلك من خلال الاطلاع على درجات اختبار “الآيلتس”.

وقال العدساني في دراسته، إن أفضل أنواع الاستثمارات هي التنمية البشرية، وأنه لا يتم وضع خطط الغاية منها تقنين الإنفاق، إنما يفترض أن تكون هناك دراسات من الوزارة وخطة مستقبلية لتطوير الأداء وتحسين مستوى التعليم باللغة الإنكليزية في المدارس الحكومية.

وأضاف أن الدراسة خلصت إلى أن تطبيق القرار غير مجدٍ في الوقت الحالي، إنما هو سابق لأوانه لأنه لم يمهل الطلبة فترة كافية لتدريب أو تحسين أو تطوير أنفسهم باللغة الإنكليزية بكل مجالاتها، مما يجعل هذا القرار شبه مفاجئ، والذي يجبر الطلبة الراغبين في التسجيل بخطة بعثات وزارة التعليم العالي على استيفاء شرط الحصول على معدل “الآيلتس” وألا تقل الدرجة الكلية في الاختبار عن (5) وبما لا يقل عن 5 درجات في جميع الحقول.

وذكر العدساني أن نظام تقييم مستوى لاختبار الآيلتس “هو امتحان للغة الإنكليزية الأكثر شهرة في العالم ويستخدم للدراسة والعمل والهجرة ومعتمد من 9 آلاف منظمة حول العالم”.

الاعتمادات المالية للبعثات

وبين العدساني أن الاعتمادات المالية للبعثات الدراسية للطلبة في ميزانية وزارة التعليم العالي قدرت بـ 1.238.090.000 دينار “مليار ومائتان وثمان وثلاثون مليوناً وتسعون ألف دينار” خلال السنوات المالية الثلاثة السابقة، وفيما يلي تفصيلها:

قدر الصرف الفعلي لما خصص للبعثات الدراسية للطلبة في ميزانية وزارة لتعليم العالي بـ 1.245.459.916.095 ديناراً (مليار ومائتان وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمئة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وخمسة وتسعون فلساً) خلال السنوات المالية الستة السابقة.

وبينت المذكرة الإيضاحية للميزانية تفاصيل كل منها والأسس، التي بينت عليها تلك التقديرات وهي بإيجاز كما يلي:

1- السنة المالية 2016/2017:

مصروفات البعثات للطلبة الكويتييين بالدول العربية والخليجية والأجنبية وعددهم 15610 طلاب (خمسة عشر ألفاً وستمئة وعشرة طلاب) وتشمل مصاريفهم المخصصات النقدية وبدل كتب وأدوات وأجور السفر والرسوم الدراسية ومصاريف أخرى ذات صلة.

مصروفات البعثات للطلبة الكويتيين الداخلية وعددهم 12050 طالباً (اثنا عشر ألفاً وخمسون طالباً) وتشمل مصاريفهم الرسوم والدراسية وبدل الكتب.

2- السنة المالية 2017/2018:

مصروفات البعثات للطلبة الكويتيين بالدول العربية والخليجية والأجنبية وعددهم 18150 طالباً (ثمانية عشر ألفاً ومئة وخمسون طالباً) وتشمل مصاريفهم المخصصات النقدية وبدل كتب وأدوات وأجور السفر والرسوم الدراسية ومصاريف اخرى ذات صلة.

مصروفات البعثات للطلبة الكويتيين الداخلية وعددهم 14842 طالباً (أربعة عشر ألفاً وثمانمئة واثنان وأربعون طالباً) وتشمل مصاريفهم المخصصات النقدية وبدل كتب وأدوات وأجور السفر والرسوم الدراسية ومصاريف أخرى ذات صلة.

مصروفات البعثات للطلبة الكويتيين الداخلية وعددهم 18000 طالب (ثمانية عشر ألف طالب) وتشمل مصاريفهم الرسوم الدراسية وبدل الكتب.