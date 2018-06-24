السنغال تواجه اليابان فى قمة المجموعة الثامنة

يسعى منتخبا اليابان والسنغال لقطع خطوة جديدة نحو حسم الصعود إلى دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا عندما يلتقيان وجها لوجه فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة.

وتغلب منتخب اليابان فى الجولة الأولى على كولومبيا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فاز منتخب السنغال على بولندا بالنتيجة ذاتها ليتقاسم منتخبا اليابان والسنغال صدارة المجموعة الثامنة قبل مباراة اليوم.

ويدخل منتخب اليابان مباراة اليوم وسط معنويات عالية وحالة من الثقة تسيطر على لاعبيه بعدما حقق أول فوز تاريخه على منتخبات أمريكا الجنوبية فى تاريخ مشاركاته فى بطولة كأس العالم على حساب كولومبيا، ساعيا لتحقيق الفوز الثانى على التوالى لتحقيق حلم الصعود إلى دور الـ 16 للمرة الثالثة فى تاريخه.

وتعقد جماهير اليابان آمالها على الثلاثى شينجى كاجاوا ويويا أوساكو، وأيضا كيسوكى هوندا فى تحقيق الفوز على السنغال فى مباراة اليوم.

فى المقابل يسعى منتخب السنغال لتحقيق الفوز الثانى على التوالى، وقطع خطوة جديدة نحو تكرار الإنجاز التاريخى الذى حققه فى نسخة 2002 التى أقيمت فى كوريا الجنوبية واليابان عندما وصل للدور ربع النهائى فى ظهوره الأول بالمونديال.

ويملك منتخب السنغال مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على قيادة “أسود التيرانجا” لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم ساديو مانى، مهاجم ليفربول الإنجليزى، وخاليدو كوليبالى، مدافع نابولى الإيطالي.