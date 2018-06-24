مجلس الأمة.. النصاب يُطير الجلسة الخاصة

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأحد لعدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الجلسة ولعدم حضور الحكومة.

وقال الغانم خلال رفعه للجلسة «ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب ولعدم وجود الحكومة»، مضيفاً «أبلغت رسمياً من قبل الحكومة بأنها لن تحضر هذه الجلسة الخاصة»، مضيفاً «إن شاءالله ستكون هناك جلسة في التاسعة من صباح يوم غد».

وكان رئيس مجلس الأمة قد وجه الدعوة لعقد هذه الجلسة بناءً على طلب مقدم من بعض الأعضاء استناداً إلى أحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إذ أشار الطلب المقدم منهم إلى «أهميتها البالغة في سد القصور التشريعي» مبينين فيه أن دور الانعقاد «قد أوشك على الانتهاء الأمر الذي يقتضي تخصيص جلسة مستعجلة».