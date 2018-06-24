الكويت: افتتاح المطار المساند في الأيام المقبلة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن اطمئنانه للحالة الصحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الكويت وأهلها.

في إطار حرص البلدين الصديقين على تطوير علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وبناءاً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، فقد وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية لدولة الكويت على مستوى قنصل عام مقيم بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ثم استعرض مجلس الوزراء الحالة المالية للدولة كما هي في 31 مارس 2018 حيث عرض وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وكل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وكبار المسئولين بوزارة المالية التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية ، وقد تناول العرض البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة وحساب العهد والبيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 ومقارنتها بنفس الفترة من عام 2017 ، وما تحقق من نمو في احتياطي الأجيال القادمة وتطور الأصول وصافي الدخل ، وكذلك التوزيع الجغرافي للأصول .

وقد ناقش مجلس الوزراء السبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات وتنمية الاحتياطيات واستحداث مصادر جديدة للدخل ، كما حث الجهات الحكومية على تكثيف جهودها لتحصيل الديون ، وقد أبدى مجلس الوزراء ارتياحه إزاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة ، مؤكدا على انعكاساتها الإيجابية في العمل على توزيع مصادر الدخل .

كما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهم وحرصهما على المحافظة على المال العام وتنميته، وقد قرر المجلس تكليف وزير المالية بتقديم البيان إلى مجلس الأمة الموقر ، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 150 من الدستور .

بناءاً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الفريق عصام سالم النهام وكيلاً لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة ، متمنياً له النجاح والتوفيق لأداء مهامه وواجباته.

كما استعرض مجلس الوزراء آخر تطورات أعمال تنفيذ المطار المساند والمزمع افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة .

وفي هذا الصدد ، فقد استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري بشأن السياسات والخطط التطويرية للإدارة العامة للطيران المدني ، والتحسينات لمبنى الركاب الحالي (T1) لمواجهة متطلبات المسافرين استعداداً لموسم السفر ، والتي تستهدف رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتبسيط إجراءاتهم .

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن أسفه إزاء الزلزال الذي ضرب منطقة أوساكا في اليابان الصديقة ، وما ترتب عليه من العديد من الضحايا والجرحى ، وقد عبر المجلس عن صادق تعاطفه ومواساته للشعب الياباني الصديق .

كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابـــي الـذي وقــع في العاصمة الأثيوبية أديـس أبابا ، والذي استهدف رئيس الوزراء أبي أحمد أن ، والـذي أسفـر عن وقوع قتلى وجرحي ، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة صورة وأشكاله ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .