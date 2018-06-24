أطول فتاة وأقصر امرأة وأكبر مُعمرة يصوتن في الانتخابات التركية!

أدلت كل من المعمرة التركية “عائشة أوزكار” ( 117 عاما)، وأقصر امرأة في تركيا “أليف كوجامان”، والفتاة الأطول في العالم “رميساء غلغي”، بأصواتهن في الانتخابات التركية.

المعمرة “أوزكار” توجهت منذ ساعات الصباح إلى دائرتها الانتخابية في ولاية “غازي عنتاب” جنوبي البلاد وأدلت بصوتها، وأعربت عن أملها للصحفيين بأن تحمل الانتخابات الخير لتركيا وشعبها.

وجاءت السيدة عائشة أوزكار الأم لـ 9 أبناء ولديها 40 حفيدا و63 من أبناء أحفادها، وحفيد واحد لأحد أحفادها، إلى المقر الانتخابي برفقة ابنها مصطفى أوزكار الذي قال إن والدته شاركت في جميع الانتخابات التي شهدتها البلاد سابقا.

وفي شمال البلاد بولاية كرابوك أدلت الفتاة الأطول قامة في العالم “غلغلي” بصوتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويبلغ طولها 213 سنتمترا، وفي 2014 دخلت “غلغلي” موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية باعتبارها أطول فتاة في العالم تحت عمر 18 عاما.

وأوضحت الفتاة أنها تدلي اليوم بصوتها في الانتخابات للمرة الثالثة وهي الدورات الانتخابية التي تشهدها منذ بلوغها السن القانوني الذي يسمح لها بالتصويت، معربة عن أمنياتها أن تتجاوز بلادها هذه المرحلة التي وصفتها بـ” الحساسة” من تاريخها.

أما أقصر النساء التركيات (72.6 سنتمترا) “أليف كوجامان”، والتي كانت بين عامي 2010 و2011 أقصر امرأة في العالم، ليذهب اللقب في 2011 لامرأة أمريكية تدعى بريجيت جوردان التي يبلغ طولها 69 سنتيمترا، فقد أدلت بصوتها في ولاية “عثمانية” بعد أن حملها شقيقها لتتمكن شخصيا، حسب التعليمات، من وضع ظرف الانتخاب في الصندوق.

هذا ومن المتوقع أن يُقبل 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا على صناديق الاقتراع البالغة 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعة على جميع أنحاء تركيا.