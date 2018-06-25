“الصحة”: طرح ممارسات لتوريد أجهزة للمستشفيات

أعلنت وزاة الصحة طرح عدد من الممارسات لتوريد أجهزة طبية لعدد من المستشفيات منها الولادة ومستشفى الفروانية وجابر الأحمد.

وعلمت “الجريدة” أن إدارة الهندسة الطبية التابعة للوزارة طرحت عدداً من الممارسات لتوريد أجهزة طبية لأقسام الجراحة العامة في مستشفيات الصباح والفروانية والعدان، إضافة إلى أجهزة طبية لقسمي العيون والولادة في مستشفى جابر.

وذكرت مصادر مطلعة، أن إدارة الهندسة الطبية في وزارة الصحة طرحت أيضاً ممارسة لتوريد أجهزة طبية لحاجة إدارة خدمات المختبرات الطبية في مركز الأمراض الوراثية، إلى جانب ممارسة أخرى لتوريد محاليل مخبرية لفحص تكسر الدم لحاجة إدارة خدمات المختبرات الطبية، وكيماويات لحاجة مختبر بنك الدم التابع لمختبرات مستشفى الولادة.

وأكدت أن وزارة الصحة اشترطت على الشركات المتقدمة للممارسة، أن تكون العطاءات سارية لمدة 90 يوماً من تاريخ الإقفال، وأن تكون هذه الممارسات مقتصرة على الشركات المسجلة لدى إدارة الهندسة الطبية، وأن تكون الشركات متخصصة في هذا المجال مع إحضار ما يفيد ذلك.