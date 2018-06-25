“بوكسهل”: الالتحاق بـ “البعثات الداخلية” حتى يوم غد

علنت كلية بوكسهل الكويت أن آخر يوم للتسجيل في برنامج البعثات الداخلية غدا حتى الـ12 ظهراً في برامج الدبلوم، التي توفرها في عدد من التخصصات بمجالات الإدارة والفنون التطبيقية، علما بأن التسجيل سيستمر للطالبات الراغبات في الدراسة بالكلية على نفقتهن الخاصة.

وأشارت الكلية، في بيان صحافي، أمس، إلى أنها تأسست سنة 2007، وخرجت أكثر من 1000 طالبة في مختلف التخصصات، 60 في المئة من خريجاتها استطعن استكمال دراسة البكالوريوس من خلال الاتفاقيات مع الجامعات الخاصة الموجودة في الكلية الأسترالية، وبصدد عقد اتفاقية مع جامعة الخليج للتكنولوجيا والمعلومات، إضافة الى اتفاقيات أخرى مع جامعات عالمية مثل الأكاديمية الأميركية للأفلام في نيويورك.

وقالت إنها توفر تخصصات عديدة في مجال إدارة الأعمال العامة، والتسويق، وإدارة الخدمات المصرفية بنوك، والتصميم الجرافيكي، والديكور والتصميم الداخلي، علماً بأن النسب المطلوبة للالتحاق بهذه البرامج تحت نطاق برنامج البعثات الداخلية هي 65 في المئة للعلمي، و68 للأدبي، ويمكن للطالبات اللاتي ليس لديهن هذه النسب الالتحاق بالكلية على نفقتهن الخاصة.

ولفتت إلى أنها تستقبل الطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهن بيئة دراسية تساعدهن على النجاح بمختلف قدراتهن الأكاديمية، علما بأن نسب القبول لهن 55 في المئة لبرنامج البعثات الداخلية.

وبينت أنها تعمل على استمرارية تطوير برامجها الأكاديمية، بما يوفر تكوينا علميا متميزا للطالبات اللواتي يرغبن في الالتحاق بسوق العمل، أو تكملة دراستهن العليا وزيادة فرصتهن في نقل مواد إلى المؤسسات الجامعية الأخرى داخل الكويت وخارجها، علماً أن كلية بوكسهل الكويت تستقبل جميع الطالبات من مختلف الجنسيات، وتوفر تسهيلات مالية خاصة للطالبات اللواتي لديهن معدلات عالية، لتتأكد من حصول جميع الطالبات على الفرصة للارتقاء بالعلم.

وأضافت أن المناهج الدراسية تعتبر أكاديمية لاعتمادها على النواحي العملية أكثر من النظرية، مما يجعل مخرجاتها مهيئة لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتة إلى أنها تهيئ خريجاتها لسوق العمل من خلال التدريب الميداني الذي توفره خلال فترة الدراسة في اكبر الشركات الخاصة بالكويت من خلال العمل مع هيئات مختلفة كبرنامج هيكلة القوى العامة، وLOYAC وغير ذلك من المؤسسات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المختلفة كورش عمل، واستضافة محاضرين ذوي خبرات في مختلف المجلات لتثري تجربة الطالبات العملية.

ونوهت الكلية بأنها حاصلة أيضاً على اعتماد دولي من أستراليا من هيئة ASQA الأسترالية، لكونها فرعل من جامعة بوكسهل– أستراليا، لافتا إلى أن الجامعة الأم في أستراليا تجري تدقيقا سنويا، وهو جزء من آليات الحفاظ على مقاييس جودة التعليم في أستراليا، ومستوى البرامج الأكاديمية، ودلالة على المستوى الراقي الذي تتبعه الكلية في تخصصاتها، وضماناً لتطورها المستمر بحيث تواكب التغيرات السريعة في مجالات الإدارة والتصميم، وتمتد فائدة التدقيق الأكاديمي لتشمل كل البرامج الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأضافت الكلية انها توفر برنامج الدراسة المسائية في تخصص الديكور والتصميم، وهو نفس البرنامج الذي يدرس في الفترة الصباحية، حيث قررت تمديد فترة دوامه لـ»المسائية»، لتمكين الطالبات اللاتي لهن وظائف من الدراسة خارج أوقات الدوام الرسمي.