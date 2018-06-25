رسميا.. عصام الحضري يدوّن اسمه في تاريخ كأس العالم

اختار مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هكتور كوبر، الاثنين، حارس المرمى المخضرم، عصام الحضري (45 عاما)، أساسيا في التشكيلة التي تواجه السعودية، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في مونديال روسيا، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم في كرة القدم.

وبحسب التشكيلة، التي نشرها الاتحاد المصري عبر “تويتر”، اختار كوبر الحضري، الملقب بالسد العالي، كأساسي بين الخشبات الثلاث بدلا من محمد الشناوي، الذي تولى المهمة في الجولتين الأولى والثانية.

ويخوض الفراعنة، مباراتهم الأخيرة في مونديال 2018 أمام السعودية، علما بأن المنتخبين خرجا رسميا من المنافسة على التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد تأهل روسيا المضيفة وأوروغواي.

ويعد الحارس الكولومبي فريد موندراغون، حامل الرقم القياسي السابق لأكبر لاعب شارك في بطولة كأس العالم، وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال 2014 بالبرازيل، وهو يبلغ من العمر 43 عاما.

وكان الرقم السابق بحوزة المهاجم الكاميروني روجيه ميلا، والذي شارك بعمر 42 عاما مع منتخب بلاده في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.