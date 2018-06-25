رونالدو يتوسّل جمهور إيران “المزعج” الذي منعه من النوم

قامت مجموعة من مشجعي المنتخب الإيراني، مزودين بأبواق “فوفوتزيلا”، بإزعاج مهاجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، وزملائه بعد حصار فندق إقامة المنتخب البرتغالي، قبل ساعات من المباراة، ما استدعى تدخلا خاصا من “الدون”.

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، ظهر ظل قائد المنتخب البرتغالي على نافذة فندق إقامته في مدينة سارانسك الروسية، وهو يؤشر للمشجعين الإيرانيين أنه في حاجة إلى النوم من خلال وضع يديه على خده.

ووفقا لراديو “ريناسينشا”، لم يكن لتدخل رونالدو تأثير لأن الضوضاء استؤنفت بعد بضع دقائق، ما دفع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لطلب تعزيز التواجد الأمني، وانتهى الأمر بعودة الهدوء في تمام الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي بعيد منتصف الليل.

وتلتقي البرتغال مع إيران، مساء الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في مونديال روسيا.

ويكفي رونالدو ورفاقه التعادل لبلوغ الدور ثمن النهائي، فيما يتعين على إيران الفوز لتخطي الدور الأول.

وتتقاسم البرتغال صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط مع إسبانيا، التي تلتقي في الوقت ذاته مع المغرب صاحب المركز الأخير من دون رصيد، والذي ودع النهائيات رسميا.