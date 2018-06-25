“هيئة الزراعة” تسمح بإستيراد الطيور من ايران وتحظره من فنلندا

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم الاثنين قرارين الاول يسمح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان من عمر يوم للدجاج اللاحم والبياض من إيران والثاني يحظر استيرادها من فنلندا.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي ان القرار الأول يعود الى خلو الطيور في ايران من مرض انفلونزا الطيور فيما يأتي قرار الحظر بسبب ظهور المرض نفسه في فنلندا.

وشددت على أن جميع الإرساليات تخضع للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والإجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت بأنه بعد فحص العينات بمختبر الهيئة يتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية على أن يكلف المستورد بإعادتها إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة.