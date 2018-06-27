ألمانيا لإكمال المهمة وتحاشي مسلسل “خروج البطل”

أكد ماركو رويس أنه ورفاقه في ألمانيا لن يسمحوا لكوريا الجنوبية بالوقوف في طريقهم لدور الـ16 من كأس العالم روسيا 2018، خلال لقائهما الأربعاء في كازان في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة 6.

أنعش أبطال العالم آمالهم في الجولة الثانية بفوز قاتل على السويد 2-1 السبت سجله توني كروس في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة جانبية حركها لرويس الذي هيأها له فسددها في الزاوية اليسرى البعيدة.

وتفادى المنتخب الألماني -ولو مؤقتاً- أن يصبح سادس حامل للقب يودع من الدور الاول بعدما كان خسر المباراة الاولى امام المكسيك (صفر-1)، وهو يملك فرصة حسم ذلك نهائيا عندما يلاقي كوريا الجنوبية الجريحة بخسارتين متتاليتين.

وعلى رغم مشوار المنتخب الألماني المميز في التصفيات الأوروبية المؤهلة للنهائيات حيث حقق العلامة الكاملة (10 انتصارات)، فإنه لم يقدم حتى الآن أداء مقنعاً.

ورغم أن كوريا الجنوبية تتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط، فإن المنتخبات الأربعة تملك فرصة التأهل إلى ثمن النهائي.

وستضمن ألمانيا التأهل اذا فازت على كوريا الجنوبية بفارق هدفين أو أكثر، بصرف النظر عن نتيجة مباراة المكسيك والسويد. أما حظوظ التأهل بالنسبة لكوريا الجنوبية تحتاج للفوز بهدفين أو أكثر مع خسارة السويد بأي نتيجة.

– “الكثير من الكلام” –

وبعد تفويته المشاركة مع المنتخب الألماني في مشواره بمونديال البرازيل 2014 الذي أحرز لقبه بهدف ماريو غوتسه في الوقت الاضافي من المباراة النهائية مع الأرجنتين، يمكن القول إنه لدى رويس أكثر من سبب لجعل منتخب بلاده يتفادى الرحيل المبكر من النهائيات.

في 2014 كان جناح بوروسيا دورتموند قد حجز مقعده على متن الطائرة المتجهة إلى مونديال البرازيل، لكن تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة التحضيرية الأخيرة ضد أرمينيا حرمه متعة رفع الكأس.

كذلك غاب عن نهائيات كأس أوروبا الأخيرة التي استضافتها فرنسا صيف 2016، بسبب آلام في الحالبين. وغاب أيضاً عن كأس القارات التي استضافتها روسيا العام الماضي وأحرزت لقبها المانيا، بسبب اصابة في أربطة الركبة.

وقال رويس الاثنين في مؤتمر صحافي “بالطبع لعبنا بشكل سيء امام المكسيك، وكان علينا تقبّل الانتقادات، واعتقد ان الكثير من الكلام قيل في هذا الموضوع”، مضيفا “علينا القيام بواجبنا والفوز بالمباراة بأكثر من 1-صفر”.

ولن تكون مهمة الألمان سهلة أمام كوريا الجنوبية بحسب لاعب وسط الأخيرة سي-جونغ جو الذي قال “لعبت المانيا بقوة في مباراتيها الاوليين، لكني واثق بقدرتنا على تحقيق نتيجة جيدة امامها”.

وأضاف “نتوقع أن يندفع الألمان إلى الأمام سعياً إلى تسجيل أهداف كثيرة، ما سيؤمن لنا مساحات في خطوطهم الدفاعية. علينا الإفادة من هجماتنا المرتدة السريعة عبر سونغ-يونغ (كي) وهيونغ-مين (سون)”.