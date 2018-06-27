سويسرا لضمان التأهل أمام كوستاريكا

لعل القدرة الهائلة على الصمود هي السمة الأساسية التي تميّزت بها سويسرا حتى الآن في كأس العالم روسيا 2018 FIFA. ففي مباراتيها السابقتين، تعادلت ضد البرازيل قبل أن تتمكّن من قلب تأخرها إلى فوز ملحمي على صربيا.

وبعدما قطعت شوطاً هاماً في النهائيات، ستدخل كتيبة ناتي منافسات اليوم الأخير من المجموعة الخامسة بحظوظ وافرة للتأهل، حيث سيكون التعادل ضد كوستاريكا كافيًا لكي يضمن أبناء فلاديمير بيتكوفيتش بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، مدركين أن تاريخ المواجهات بين الفريقين يصب في مصلحة الأوروبيين. فقد كان الفوز من نصيب سويسرا في المباراتين السابقتين ضد لوس تيكوس – وإن كان الفريقان لم يتقابلا أبداً في كأس العالم FIFA. وعلاوة على ذلك، لم يسبق أن خسرت سويسرا أمام فريق من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في تاريخ العرس العالمي.

من جهتها، تُحاول كوستاريكا إنهاء مغامرتها في النهائيات مُنتشية بنتيجة إيجابية، رغم أنها خرجت مبكراً من السباق. فبينما فازت عليها صربيا بفارق هدف وحيد، لم يتمكّن البرازيليون من إيجاد الطريق إلى مرمى كيلور نافاس إلا في الوقت بدل الضائع. والتحدي الذي يُواجهه الفريق الآن هو تحسين الفعالية الهجومية، بعدما أثبت قوته في الدفاع، بقيادة حارس مخضرم بحجم نافاس.