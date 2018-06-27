البرازيل تتأهب للصعود إلى دور الـ 16 بـ”فرصتين” أمام صربيا

يسعى منتخب البرازيل لحسم تأهله إلى دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا عندما يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع صربيا بملعب “أتكريت أرينا” بالعاصمة الروسية “موسكو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على سويسرا صاحب المركز الثانى، بينما يحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وتبدو حظوظ منتخب البرازيل فى التأهل لدور الـ 16 فى بطولة كأس العالم كبيرة للغاية، إذ يحتاج للفوز أو التعادل مع صربيا لمواصلة المشوار نحو حصد لقب المونديال، أما منتخب صربيا فلا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز أو خسارة سويسرا بأكثر من هدف أمام كوستاريكا لبلوغ الدور ثمن النهائى.

تعد هذه المباراة الثانية فى التاريخ التى تجمع بين منتخبى البرازيل وصربيا، إذ سبق أن التقى المنتخبان بمدينة “ساو باولو” البرازيلية فى مباراة ودية قبل انطلاق النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التى أيمت بالبرازيل وانتهت بخسارة صربيا بهدف دون مقابل.

كان منتخب البرازيل افتتح مشواره فى النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم بتعادل محبط أمام سويسرا بهدف لكل منهما، قبل أن يحقق فوزا غاليا على كوستاريكا بهدفين دون مقابل فى الدقائق الأخيرة عمر المباراة.

ويتطلع نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى لمواصلة التهديف مع منتخب البرازيل للمباراة الثانية على التوالى، بعدما سبق أن سجل هدفاً فى مباراة كوستاريكا، لينجح نيمار فى تحطيم رقم روماريو بالوصول إلى الهدف 56 فى تاريخ مشاركاته مع منتخب البرازيل، ويحتل المركز الثالث فى قائمة أفضل هدافى منتخب “السامبا” على مدار التاريخ، خلف الأسطورة بيليه صاحب الـ 77 هدفاً ورونالدو صاحب الـ 62 هدفاً.

وتأكد غياب دوجلاس كوستا حسبما أعلن “تيتى” المدير الفنى لمنتخب البرازيل عن المشاركة فى مباراة اليوم بسبب الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة كوستاريكا وسط مخاوف من ابتعاده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع لينتهى مشوراه مع “السامبا” فى المونديال مبكراً.

ولن تكون مهمة منتخب البرازيل فى تحقيق الفوز أو الخروج من المباراة بنقطة التعادل لضمان التأهل “سهلة”، لاسيما أنه سيواجه منافسا عنيدا سيقاتل من أجل حصد النقاط وتحقيق حلم الصعود للدور الثانى فى بطولة كأس العالم.

جدير بالذكر أن 6 لاعبين من منتخب صربيا حصلوا على البطاقة الصفراء على مدار المباراتين الماضيتين أمام كوستاريكا وسويسرا، بينما حصل 3 لاعبين من البرازيل على بطاقات صفراء، هم كاسيميرو ونيمار وفيليب كوتينيو.