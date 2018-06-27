“الداخلية” لقائدي المركبات: توخي الحيطة لعدم استقرار الطقس وانخفاض الرؤية

دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء قائدي المركبات ومستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر نظرا إلى عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد وانخفاض مستوى الرؤية حسب توقعات إدارة الارصاد الجوية.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ضرورة التزام قائدي المركبات بقانون المرور وعدم التردد بطلب المساعدة من رجال الأمن الموجودين على الطرق أو الاتصال على هاتف الطوارئ رقم (112) لطلب أي مساعدة مرورية أو أمنية أو إنسانية.

وحثت الإدارة مرتادي البحر على الاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل على الهاتف رقم (1880888) عند مواجهتهم أي حالة طارئة.