وسط تصاعد الاحتجاجات.. خامنئي والحرس الثوري يهددان

تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في مدن ومناطق إيرانية مختلفة، لتعكس مخاوف المجتمع من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة الآخذة في الانحدار.

وبدلا من أن يتخذ المرشد الإيراني علي خامنئي أو حرسه الثوري إجراءات اقتصادية تطمئن الأسواق الإيرانية، هدد الاثنان بالتصدي لـ”المكدرين للأمن الاقتصادي”.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي عنه قوله، الأربعاء، إن على القضاء التصدي لمن يكدرون الأمن الاقتصادي.

وذكر الموقع أن خامنئي قال خلال لقاء مع مسؤولين بالسلطة القضائية: “يجب تأمين المناخ من أجل عمل وحياة ومعيشة المواطنين”.

وفي الوقت الذي تحدث فيه قائد بالحرس عن “واجب الإيرانيين مساعدة الحكومة في تجاوز المشاكل الاقتصادية”، لم يحدد كيفية تجاوز المشاكل، وكيف يساعد الإيرانيون في حلها.

ونقلت وكالة “أنباء فارس” عن قائد كبير بالحرس الثوري قوله إنه من الواجب على جميع الإيرانيين مساعدة الحكومة في التغلب على المشكلات الاقتصادية.

وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي، وهو أيضا مستشار كبير لخامنئي: “من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية”.

وأضاف: “يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية”.

وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية قال، الثلاثاء، إن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني.

ويتزامن الإعلان الأميركي مع خروج محتجين في طهران ومدن أخرى، يومي الاثنين والثلاثاء، بعد شكاوى تجار من التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية.