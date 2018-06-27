“زلزال في المونديال”.. ألمانيا تودع من الدور الأول

ودعت ألمانيا حاملة اللقب كأس العالم في روسيا من الدور الأول، بعد هزيمة مفاجئة صفر-2 أمام كوريا الجنوبية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الأربعاء، في الجولة الختامية للمجموعة السادسة.

وسجل كيم يونغ جون هدفا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وأضاف سون هيونغ مين الهدف الثاني قبل صافرة النهاية.

وظهر بطل العالم 4 مرات، الذي كانت آخر مرة خرج فيها من الدور الأول في كأس العالم عام 1938، ظلا باهتا للفريق الفائز بالبطولة قبل 4، سنوات وسجل هدفين فقط في 3 مباريات.

ولاحت لكوريا الجنوبية، التي ودعت المنافسات أيضا، أفضل فرصة في بداية المباراة عندما أخفق مانويل نوير حارس ألمانيا في التعامل مع ركلة حرة في الدقيقة 19 قبل أن يصحح خطأه.

وزاد منتخب ألمانيا الضغط بعد الاستراحة، وتقدم للأمام لكن رغم التفوق التام في الشوط الثاني لم يستطع هز الشباك، قبل أن تسجل كوريا الجنوبية هدفيها في الأنفاس الأخيرة.

وتأهلت السويد والمكسيك سويا إلى دور الـ16 عن المجموعة، بعد فوز المنتخب الأوروبي 3-صفر.

وهيمنت السويد على الشوط الأول ثم تقدمت في الدقيقة 51، عندما أخفق فيكتور كلاسون في التعامل مع الكرة لكنها وصلت لحسن حظه إلى زميله لودفيج أوغستينسون الذي باغت الحارس غويرمو أوتشوا.

وضاعفت السويد التقدم في الدقيقة 62 عبر أندرياس غرانكفيست من ركلة جزاء، بعد مخالفة لصالح ماركوس بيرغ، ولم يلجأ الحكم لمراجعة الفيديو رغم اعتراضات لاعبي المكسيك.

وسجل إدسون ألفاريز الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74، لينهي الفريقان المجموعة برصيد 6 نقاط متفوقين على ألمانيا وكوريا الجنوبية، ولكل منهما 3 نقاط.