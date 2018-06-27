السويد تكتسح المكسيك وترافقها لدور ال16

اكتسح المنتخب السويدي نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، لمونديال 2018.

وسجل أهداف المنتخب السويدي، لودفيج أوجوستينسون في الدقيقة “50”، وأندرياس جرانكفيست من ركلة جزاء في الدقيقة 62″، وكان الثالث من توقيع المكسيكي إدسون ألفاريز، بالخطأ في مرمى فريقه، بالدقيقة “74”.

واحتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الوصيف المكسيكي، بعد توديع ألمانيا، حاملة اللقب، للبطولة بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية (2-0).

وبدأ المنتخب المكسيكي المباراة بضغط عالٍ على نظيره السويدي، وجاءت أول فرصة في اللقاء لإيميل فورسبيرج، الذي سدد ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة، في الدقيقة “5”، لكن الحارس المكسيكي أوتشوا تصدى لها.

وأهدر كارلوس فيلا، فرصة التقدم للمنتخب المكسيكي في الدقيقة “17”، عندما استلم تمريرة رائعة من هيرفينج لوزانو، لكنه سدد بعيدا عن الشباك.

وأرسل السويدي، أولا تويفونين، عرضية رائعة في الدقيقة “18”، قابلها زميله فورسبيرج برأسية قوية، لكنها لم تكن دقيقة لتسكن شباك أوتشوا.

ورغم استحواذ المنتخب المكسيكي على الكرة، بنسبة 62% في الشوط الأول، لكن السويد كانت الأخطر والأكثر فاعلية.