“الصحة” تستضيف 17 إستشارياً عالمياً في يوليو المقبل للعمليات الصعبة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء استضافتها 17 طبيبا استشاريا عالميا خلال شهر يوليو المقبل لتشخيص واجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية الصعبة والطارئة.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة مشعل العنزي في تصريح صحفي إن هذه الزيارة تندرج ضمن جدول زيارات أعدته (الصحة) مسبقا لاجراء العمليات الجراحية الصعبة.

وأضاف العنزي أن الوزارة تهدف من هذه الزيارات تحقيق التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة واتاحة الفرصة أمام الاطباء الكويتيين للتدرب وتبادل الخبرات وتطوير الأداء الطبي مع الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة.

وذكر أن الاستشاريين يمثلون ست دول هي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا والهند وكندا موزعين على مختلف مستشفيات ومراكز الوزارة.

وأشار إلى أن هؤلاء الاستشاريين متخصصون بجراحة وأمراض القلب وجراحات المخ والاعصاب والعظام وعمليات التخدير والعناية المركزة وأمراض سرطان الدم والانف والاذن والحنجرة وطب العيون والطب الطبيعي.

وذكر أن الاستشاريين سيقدمون الرعاية والخدمات الطبية التخصصية بمستشفيات (العدان والرازي وابن سينا والامراض الصدرية ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومركز سالم الدبوس لامراض القلب ومركز البحر للعيون وزين ومستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي) داعيا المراجعين والمرضى الاستفادة من خبرات الاستشاريين الزائرين.

وبين أن برنامج استقدام الخبرات الطبية العالمية لمناظرة الحالات الدقيقة بمستشفيات الوزارة يؤدي الى تحسين جودة الاداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال تبادل الخبرات والتشاور حول أحدث البروتوكولات والسياسات والاساليب العلاجية فضلا عن التواصل العلمي والطبي مع المراكز العالمية والمستشفيات المرموقة.

يذكر أن الزيارات الاستشارية يتم تنظيمها من خلال مجالس الاقسام الطبية التخصصية لاختيار أفضل الخبرات العالمية والاستفادة منها.