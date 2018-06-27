“التعليم العالي” الكويتية تفتح باب التسجيل لمنح دراسية في جامعات سعودية

علنت وزارة التعليم العالي الكويتية فتح باب التسجيل لخطة المنح الدراسية في المملكة العربية السعودية الشقيقة للعام الدراسي 2019/2018 لاستكمال مرحلة البكالوريوس خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن خطة المنح تشمل عشر جامعات سعودية بتخصصات علمية وأدبية مختلفة، مضيفة أن على الراغبين في التسجيل مراجعة موقع الوزارة الإلكتروني (www.mohe.edu.kw) للاطلاع على شروط التسجيل في كل جامعة.

وذكرت أن من أهم شروط التقديم في خطة المنح هو التقديم الإلكتروني إلى الجامعة وفقاً للمواعيد المحددة من كل جامعة وألا تتجاوز شهادة الثانوية العامة للمتقدم عامين دراسيين.

وأشارت الوزارة إلى أن الجامعات السعودية تشترط نسبة القبول للقسمين الأدبي والعلمي من 80 إلى 90 في المئة فقط.