واشنطن: النظام الإيراني يبدد موارد شعبه.. والاحتجاجات منطقية

انتقدت الخارجية الأميركية سوء استغلال السلطات الإيرانية لموارد البلاد، وتدخلات حكومة طهران في عدد من نزاعات المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان، إن “الحكومة الإيرانية تبدد موارد شعبها، سواء من خلال مغامراتها في سوريا أو دعمها لحزب الله أو حماس أو الحوثيين أو طموحاتها في تطوير برنامجها النووي”.

انتقدت الخارجية الأميركية سوء استغلال السلطات الإيرانية لموارد البلاد، وتدخلات حكومة طهران في عدد من نزاعات المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان، إن “الحكومة الإيرانية تبدد موارد شعبها، سواء من خلال مغامراتها في سوريا أو دعمها لحزب الله أو حماس أو الحوثيين أو طموحاتها في تطوير برنامجها النووي”.

وختمت: “لقد تعب الشعب الإيراني من الفساد والظلم وعدم كفاءة قادتهم، العالم يسمع صوت شعب إيران”.

والتظاهرات الأخيرة امتداد للاحتجاجات التي شهدتها إيران أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.

وبدلا من أن يتخذ المرشد الإيراني علي خامنئي أو حرسه الثوري إجراءات اقتصادية تطمئن الأسواق الإيرانية، هدد الاثنان بالتصدي لـ”المكدرين للأمن الاقتصادي”.