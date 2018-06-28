سويسرا تتعادل مع كوستاريكا وتبلغ دور الـ 16 من مونديال روسيا

حجز منتخب سويسرا مقعدا له في الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018، إثر تعادله مع نظيره الكوستاريكي (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل اللاعب السويسري بليريم دجيمايلي، هدف التقدم لبلاده، عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأدرك المدافع الكوستاريكي كيندال واتسون التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 56، وهو الأول لكوستاريكا في هذا المونديال.

ووضع المهاجم السويسري جوزيب دراميتش بلاده في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة الـ 88.

وردت كوستاريكا بهدف التعادل حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، من ضربة جزاء، ارتطمت كرة الكوستاريكي براين رويز بالعارضة لترتد منها وتصطدم برأس الحارس السويسري يان سومير قبل أن تدخل شباكه.

واحتل منتخب سويسرا مركز الوصافة في المجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط، وسيكون على موعد في دور الـ 16، مع نظيره السويدي، بطل المجموعة السادسة.