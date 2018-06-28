إصابات في حريق ضخم بمنشأة نفط إيرانية

قالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، إن حريقا اندلع في مصفاة عبادان الإيرانية للنفط في وقت متأخر الأربعاء بجنوب غرب البلاد مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مسؤول محلي قوله، إن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

وقالت وكالة تسنيم، إن سبب الحريق لا يزال غير معلوم.

ولن يكون للأضرار التي وقعت بالمصفاة أي تأثير على صادرات النفط من إيران حيث أن المصفاة تعمل على إنتاج البنزين وبعض أنواع الوقود الأخرى وليس إنتاج النفط الخام.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة أن أحد المصابين في حالة خطرة.

ومصفاة عبادان هي أقدم منشأة إيرانية لمعالجة النفط الخام وتقع في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب البلاد.

وتحتاج المصفاة مثل كل منشآت النفط والغاز الإيرانية تقريبا إلى أعمال صيانة وتجديدات كبيرة.