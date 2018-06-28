100 ألف صيني في روسيا لحضور كأس العالم

انتقل ما يقرب من 100 ألف صيني إلى روسيا لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، رغم عدم مشاركة منتخب بلادهم في البطولة، حسبما أفادت وكالة (تاس) للأنباء الروسية.

وهذا العدد من الصينيين أكثر بـ40 ألفًا من التذاكر التي تم بيعها للصينيين والبالغ عددها 60 ألف تذكرة لمتابعة مباريات البطولة.

ويبدو أن هناك دولا أخرى لديها جماهير حضرت إلى روسيا، أكثر من حاملي تذاكر مباريات البطولة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الولايات المتحدة، التي لم تتأهل إلى المونديال، حصلت على العدد الأكبر من تذاكر مباريات البطولة التي تم بيعها لأي دولة أجنبية، حيث بلغ عدد التذاكر المباعة لها 90 ألف تذكرة.