استئناف حركة الموانئ البحرية الكويتية بعد تحسن الطقس

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الخميس، استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ البلاد الساعة السابعة صباحا وذلك بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.

وقالت الإدارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن الحركة الملاحية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة قد استؤنفت بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية.

وكانت المؤسسة أعلنت يوم أمس الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية من غبار وسرعة رياح تتعرض لها البلاد وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.