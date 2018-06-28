صورة واحدة تكشف “كارثة” نوير أمام كوريا الجنوبية

كما هي العادة، لم يتردد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا، في الخروج من مرماه مرات عدة خلال لقاء منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية في مونديال روسيا.

وودعت ألمانيا المونديال بعد الهزيمة المفاجئة منالفريق الآسيوي بنتيجة 0-2 ضمن منافسات المجموعة السادسة، وهي المرة الأولى التي تغادر فيها ألمانيا من الدور الأول للمونديال منذ 80 عاما.

وودعت ألمانيا المونديال بعد الهزيمة المفاجئة منالفريق الآسيوي بنتيجة 0-2 ضمن منافسات المجموعة السادسة، وهي المرة الأولى التي تغادر فيها ألمانيا من الدور الأول للمونديال منذ 80 عاما.

ونشرت حسابات على موقع “تويتر” صورا لخريطة تحركات نوير خلال المباراة الكارثية للمانشافت، التي أظهرت أن “الحارس القشاش” لمس الكرة بشكل مبالغ فيه خارج منطقة الجزاء، وكأنها خريطة للاعب دفاع أو وسط.

وتسبب نوير بالهدف الكوري الثاني، عندما تقدم لمنطقة المنتخب الكوري، وفقد الكرة عند محاولته مراوغة أحد اللاعبين، ليسجل هيونغ مين سون الهدف الثاني في المرمى الخالي بسهولة، ويقضي رسميا على حلم المنتخب الألماني.