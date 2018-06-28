المدرب نبيل معلول يتولى الحراسة أثناء تدريب منتخب تونس

ظهر نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي في مران نسور قرطاج أمس، كحارس مرمى مرتديًا قفازًا، قبل مواجهة بنما.

المنتخب التونسي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بضم حارس مرمى، بعد إصابة كلًا من معز حسن وفاروق بن مصطفى خلال منافسات المونديال.

ورفض “فيفا” طلب المنتخب التونسي بضم معز بن شريفية لقائمته للمباراة الأخيرة، ليضع نبيل معلول فخر الدين بن يوسف في قائمة مواجهة بنما المقرر لها اليوم.

ويعد ظهور معلول بالقفاز في مران نسور قرطاج نوعًا من رفع الضغوط عن اللاعبين بعد الخروج المخزي من كأس العالم، وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة لهم.

وتعرض المنتخب التونسي لهزيمتين أمام نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، والبلجيكي بخمسة أهداف مقابل هدفين.