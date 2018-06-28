الكويت.. “الأرخص” خليجياً في تكلفة المعيشة للأجانب

وفقا لدراسة استقصائية أجرتها شركة ميرسر مؤخرا، احتلت الكويت المركز الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة الثانية والعشرين بعد المائة في العالم من حيث تكاليف معيشة المغتربين، بينما احتلت دبي وأبو ظبي والرياض المركز الأول بين المدن العربية.

وتعتبر الكويت من خلال هذه الإحصاءات أفضل مكان يعيش فيه المغتربون في مجال النفقات، وفقا لما ذكرته صحيفة “السياسة” اليومية.

احتلت دبي المركز السادس والعشرين عالمياً وبيروت المركز الخامس والستين، في حين احتلت مدينة الكويت المركز الرابع بين المدن العربية التي سبقتها القاهرة والرباط والدار البيضاء على التوالي، في حين احتلت المنامة وعمان والدوحة وجدة ومسقط الأماكن الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بالترتيب. تصدرت هونج كونج الرسم البياني عالميا من حيث أغلى مدينة للمغتربين تليها طوكيو وزيورخ.

وذكر التقرير ان المدن الاسيوية هيمنت على القائمة بينما احتلت المدن الاوروبية والافريقية القاع بسبب تقلب قيمة العملة. وقد ادى انخفاض قيمة العملة الانجولية الى خسارة لواندا المركز الاول إلى هونج كونج بينما دفع ارتفاع قيمة العملة الصينية والاقتصاد المزدهر عدة مدن صينية الى القمة.

كما تتبع التقرير اسعار حوالى 200 سلعة بما فيها الاسكان والنقل والاغذية والملابس فى 200 مدينة مختلفة فى خمس قارات مما جعل مدينة نيويورك مقياسا للتصنيف واخذ فى الاعتبار تداول عملاتها المحلية بالدولار الامريكى.