بلجيكا تعبر إنجلترا إلى الصدارة.. وتونس تودع بفوز شرفي

فض منتخب بلجيكا الاشتباك مع نظيره الإنجليزي، وحسم صدارة المجموعة السابعة من كأس العالم بالفوز عليه بهدف نظيف، الخميس، فيما حققت تونس فوزا شرفيا بنتيجة 2-1 على بنما.

وصعد منتخبا بلجيكا وإنجلترا إلى دور الـ16، لتكتمل ملامح لقاءات الدور الثاني بمونديال روسيا، الذي ينطلق السبت بعد يوم خال من المباريات.

وتقام مباريات دور الـ16 وفق الجدول التالي:

السبت: فرنسا ضد الأرجنتين وأوروغواي ضد البرتغال.

الأحد: إسبانيا ضد روسيا وكرواتيا ضد الدنمارك.

الاثنين: البرازيل ضد المكسيك وبلجيكا ضد اليابان.

الثلاثاء: السويد ضد سويسرا وكولومبيا ضد إنجلترا.