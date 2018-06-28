الوزير الجبري يلغي فريق التحقيق بملفات “الحيازات الزراعية”

في موازاة قرار وزاري قلص به صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أمس قراراً آخر يلغي فريق العمل الذي قرر اليوسف تشكيله لمتابعة توسعة القسائم الزراعية، ومراجعة قرارات لجنة القسائم، السابقة والحالية، للتوسعات، مع منح الفريق صلاحية الدخول لمراجعة ملفات جميع الحيازات الزراعية، وأنظمة البورتال لإدارة القسائم والسجل العام.

أما قرار تقليص الصلاحيات، فسحب به الجبري من اليوسف سلطة إصدار القرارات المتعلقة بالوظائف القيادية والإشرافية، والإحالة إلى التقاعد، فضلاً عن تشكيل اللجان وفرق العمل على اختلاف أسمائها.

كما نص القرار على سحب صلاحية القرارات المتعلقة بإنهاء عقود الوافدين العاملين في الهيئة، إلى جانب صلاحية إصدار قرارات الإحالة إلى التحقيق أو إلى النيابة بالنسبة لجميع الوظائف القيادية والإشرافية.