امازون تعلن عن 300 ألف دولار ارباحاً لمن يؤسس شركة توصيل

أعلنت أمازون عن تقديمها حوافز جديدة لأي شخص يرغب في فتح وإدارة شركة توصيل طرود بضائع موقع التجارة الإلكترونية الأضخم.

وتقول الشركة إن شركاء التسليم الذين يتم قبولهم في البرنامج يمكن أن يكسبوا حوالي 300 ألف دولار كأرباح سنوية من تشغيل أسطول يصل إلى 40 مركبة توصيل.

ومن أجل البدء لا يحتاج الشريك إلا إلى حد أدنى من الاستثمار قدره 10000 دولار. ويمكن للناس التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وقالت امازون انها ستقدم خصومات على السيارات التى تحمل علامة امازون والمخصصة للتسليم والبزات ذات العلامات التجارية وبرنامج الوقود والتغطية التأمينية الشاملة وغير ذلك الكثير.

وقالت الشركة إن الأشخاص المهتمين بتقديم طلبات للحصول على البرنامج لا يحتاجون إلى أي خبرة في مجال التسليم والخدمات اللوجستية.

وقالت امازون انها تعتزم فى النهاية توظيف مئات من اصحاب الاعمال فى البرنامج الذي سيوظف عشرات الالاف من السائقين فى انحاء الولايات المتحدة.

الأمازون تعمل حالياً مع المئات من شركات البريد الخارجي في جميع أنحاء البلاد التي تقوم باستئجار وإدارة أساطيل السائقين الخاصة بها.

و يبدو أن الحوافز الجديدة تشكل جزءا من جهد تبذله الأمازون للتوسع السريع في تلك الشبكة، حيث أن احتياجاتها من ما يعرف بـ \”تسليم الأميال الأخيرة\” قد تزايدت في السنوات الأخيرة.

وتضاعفت تكاليف الشحن للشركة على مدى ثلاث سنوات تقريبا، لتصل إلى 21.7 مليار دولار في عام 2017 من 11.5 مليار دولار في عام 2015.

وقالت امازون ان مقدمي خدمات التسليم الحاليين سوف يحصلون على الخصومات الجديدة ايضا.