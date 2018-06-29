طبيب منتخب البرازيل: إصابة مارسيلو “الغريبة” قد يكون سببها أسرة الفندق الذي نقيم فيه

مثّلت إصابة الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل مارسيلو، خلال مواجهة منتخب صربيا، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم روسيا 2018، وخروجه من ملعب المباراة باكيا، صدمة للجماهير البرازيلية التي لم تفهم سبب إصابة اللاعب.

وترك نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، مكانه في منتخب السامبا لمواطنه فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، في حين تمّ نقل مارسيلو على جناح السرعة للعلاج بخاصة وأنّه لم يمض على بداية المباراة إلا خمس دقائق ولم يقم بأي احتكاك جسدي مع لاعبي منتخب صربيا.

وكشف طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، في تصريحات صحافية عقب المباراة سبب إصابة مارسيلو قائلا: “أعتقد أن الإصابة قد تكون بسبب أسرة الفندق الذي نقيم فيه، وهي ما سببت له تشنجات عضلية في الظهر”.

وتابع لاسمار: “التوقعات جيدة بالنسبة لمارسيلو وقد يوجد اللاعب في مباراة المكسيك، ولكننا بحاجة إلى متابعته بصورة منتظمة وبالأخص وقت النوم ومساعدته بالأدوية. أهم شيء أن الإصابة ليست عضلية أو أمرا خطيرا يدعو إلى غياب اللاعب لفترات طويلة”.

يذكر أنّ منتخب البرازيل تلّقى ضربة موجعة أولى بإصابة لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي دوغلاس كوستا، الذي قد يغيب عن مباراة الثمن النهائي أمام منتخب المكسيك يوم 02 يوليو/تموز القادم.