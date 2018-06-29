إبراهيموفيتش: السويد غالبا ستفوز بكأس العالم

أشاد زلاتان إبراهيموفيتش، نجم السويد السابق ولوس أنجلوس الحالي، بأداء منتخب بلاده وتوقع أن ينافسوا على لقب كأس العالم.

وتصدرت السويد المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بعد فوزها الكبير على المكسيك بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة.

وقال زلاتان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “قلت قبل كأس العالم أنهم سيذهبون بعيدا وغالبا سيفوزون بالكأس”.

وأردف: “أنا سعيد بكوني سويديا وأشعر بالفخر لرؤية العلم السويدي يحلق عاليا وأننا نسمع صوتهم عاليا”.

وأتبع: “لقد سيطرت على العالم من قبل وحان الوقت للمنتخب السويدي أن يفعل مثلي”.

وأضاف: “أي فريق سيلعب أمام السويد سيعاني، ستكون مواجهة أوروبية خالصة وستكون صعبة، سنرى”.