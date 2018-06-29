النائب د.جمعان الحربش يكتب عن “قضية دخول المجلس” و “البراءة المستحقة”

نشر النائب د.جمعان الحربش تغريدات على حسابه في “تويتر” ححول (قضية دخول المجلس) وحكم محكمة التمييز المرتقب يوم ٨ يوليو المقبل.

وقال الحربش في تغريداته:

“من المفترض أن تصدر محكمة التمييز حكمها في قضية دخول المجلس في تاريخ ٢٠١٨/٧/٨ يوم الأحد القادم لذلك سأغرد حول القضية ٩ تغريدات أرجو المساعدة في نشرها إيضاحا للحقيقة وشهادة لله والتاريخ

‏خاصة أننا لا نملك من الاعلام الا هذه النافذة.

القضية كانت وقفة احتجاجية على تلقي نواب في مجلس ٢٠٠٩ أموالا تصل الى ٥٠ مليون دينار من مسؤولين وفي الوقت الذي حفظت فيه قضيتهم تم ملاحقتنا قضائيا.



الحكومة لم تقدم بلاغا في قضية الايداعات الى الآن وانما كان بلاغا من البنوك والسؤال إن لم يكن تلقي نواب مجلس أمة اموال من مسؤول في الحكومة أو طرف في السلطة التنفيذية رشوة فما هو تعريف الرشوة.

الاقتحام الاخطر هو اقتحام المال السياسي لمجلس الأمة وليس دخول شباب للمجلس وترديد النشيد الوطني والخروج بمجرد ابتعاد قوات الأمن عن المجلس.

تم اختيار المتهمين في قضية دخول المجلس ال٦٩ من أصل ٦٠٠ الى ١٥٠٠حسب تقديرات متفاوتة للداخلية وقفوا الوقفة الاحتجاجية ودخلوا المجلس ووتوافر صو لهم جميعا فلماذا تم اختيار هؤلاء فقط، ألا تسقط هذه الانتقائية الفجة القضية برمتها.

تم استبعاد عدة أشخاص من القضية تتوافر ضدهم بصمات تثبت تواجدهم بالقضية بطلب من الداخلية أثناء تحقيق النيابة في القضية في الوقت ذاته تم إلحاق متهمين لا تتوافر لهم بصمات بعد احالة القضية للمحكمة وانقطاع صلة النيابة فيها.

شهد القائد الميداني وهو وكيل وزارة الداخلية السابق أن النواب ساعدوا رجال الامن في منع الاحتكاك وان الشباب المتهمين في القضية لم يعتدوا على أحد.



شهد رئيس محلس الأمة السابق أن النواب لهم الحق في دخول المجلس في أي وقت ولهم الحق في ادخال من معهم، وشهد الأمين العام المساعد للجلسات أن القاعة لم تتعرض لتلفيات تمنع انعقاد الجلسات.



يستحق النواب والشباب التكريم لا السجن و البراءة لا الادانة فهم لم يخونوا الأمانة وحافظوا على الكويت التي تئن من الفساد بسبب المال السياسي.

في الختام.. اللهم ان كنت تعلم اننا وقفنا ضد الراشي والمرتشي وأنه قد حفظت قضاياهم وتم ملاحقتنا وسجننا.

اللهم من عاملانا بالعدل فعامله بالعدل ومن عاملنا بالفضل فعامله بالفضل ومن ظلمناوحرض علينا سرا أوعلنا فأره جزاء فعله في الدنيا قبل الآخرة