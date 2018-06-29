أيمن زيدان ومنزله الذي تحول إلى ركام بسبب الحرب

تسبب الفنان السوري أيمن زيدان في حزن لمحبيه، بعد نشره لصور منزله في سوريا بعد أن تحول إلى ركام وتحطم جماله بالكامل، ليكون أشبه بالمكان المهجور.

أيمن زيدان نشر عدة صور لمنزله في سوريا، ليكشف لمحبيه ما حل بـ بيته الذي أسسه بنفسه ليكون ملاذه من أجل الحصول على الراحة بعد عناء مشوار طويل في الفن.

وعلق النجم السوري على الصور المحزنة لمنزله الذي تحول إلى ركام ليقول: “لا ادري لماذا خطر لي ان اتفقده… بيتي قبل وبعد. بعد رحلة عمر مضنية، كنت اعتقد انه سيكون ملاذي لما تبقى من العمر. حياة جديرة بالسخرية”.

وكشفت الصور التي نشرها أيمن زيدان عن حجم الدمار الذي حل بمنزله، وكيف إنه منذ سنوات كان بيته جميلاً وراقياً التفاصيل، إلا أن الحرب دمرته تماماً وحولته لمكان حطام صعب العيش فيه.

كما علق أيمن زيدان على إحدى الصور والتي يظهر فيها عدد من شرائط الفيديو المحطمة ليقول: “بعض من ارشيف سنوات الجهد الغابرة”، فكان لتعليقه أثره البالغ في حزن كل متابعيه الذين لم يجدوا الكلمات المناسبة للتعليق على حجم فاجعته.

الجدير بالذكر أن أيمن زيدان من نجوم سوريا، والذي بسبب أعماله الفنية حدث رواجاً في الساحة.