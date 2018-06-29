مدرب فرنسا: لن أضع خطة خاصة لإيقاف ميسي

يرفض ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، فكرة وضع خطة خاصة للحد من خطورة ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، خلال مباراة الفريقين غدا السبت في دور الـ16 لكأس العالم.

وقال ديشامب، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “ميسي لاعب استثنائي، لا يمكن توقع ما سيفعله، وقادر على صنع الفارق بأقل مجهود، سنأخذ كافة الاحتياطات الممكنة لإيقاف خطورته، وهناك العديد من الحلول للحد من تأثيره”.

وأضاف: “وضع خطة خاصة لإيقافه كلمة كبيرة، فالأرجنتين ليست ميسي فقط، ومهما كان تأثيره، ولكن بالتأكيد هناك خطة للفريق، وعلينا الحد من خطورته أينما تواجد في الملعب”.

وأكد أن هناك فارق بين مواجهة النجم الأرجنتيني والظاهرة البرازيلي رونالدو: “ميسي ورونالدو رائعان، ولكنهما مختلفان تماما، إضافة إلى أننا واجهنا رونالدو في نهائي مونديال 1998، أما ميسي سنواجهه في دور الـ16، وسأعمل مع الجهاز المعاون على توفير كافة المعلومات الممكنة للاعبين لأن ميسي ليس لاعبا عاديا”.

وعن المباراة رقم 80 له في قيادة الديوك، رد ديشامب: “لا أهتم بالأرقام والإحصائيات، ما أذكره فقط أننا تأهلنا لربع نهائي كأس العالم ونهائي يورو 2016، ولكن الأهم بالنسبة لي مواجهة الأرجنتين، ستكون قمة رائعة، ويهمنا تحقيق الفوز لنبقى دائما في أعلى مستوى”.

وبرر تواضع مستوى الديوك في الدور الأول، قائلا: “لقد شارك معنا عدد من اللاعبين في المونديال للمرة الأولى، وكانت مباراة بيرو الأفضل لنا رغم أن الشوط الثاني لم يكن جيدا هجوميا، والآن لا مجال للتساهل، لأننا أمام مرحلة أصعب في البطولة”.

ولفت المدير الفني لمنتخب فرنسا أن نجولو كانتي وبول بوجبا، يشكلان ثنائيا متفاهما في وسط الملعب، مشيرا إلى أن بوجبا يميل أكثر للهجوم والاقتراب من مرمى المنافسين أملا في صنع الفارق.

وأكد ديشامب أنه راض عن مستوى مهاجمي فرنسا، مؤكدا أن أنطوان جريزمان لاعب مهم للغاية، ويحتاجه الفريق بشدة، مشيرا إلى أن الفاعلية الهجومية لم تكن جيدة في المباراة الأولى أمام أستراليا، ولكنها تحسنت أمام بيرو وفي الشوط الأول أمام الدنمارك، لافتا إلى أن الأمر يتوقف أيضا على الخطة التي يلعب بها المنافس.

ورفض المدرب التعليق على تأثر الهجوم الفرنسي باستبعاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، مشيرا إلى أنه راض عن أداء كيليان مبابي الذي لعب بحرية أمام أستراليا وكان ملتزما ببعض المهام الدفاعية أمام بيرو، ونجح في تسجيل هدف، وكاد أن يسجل ثنائية.

وأتم المدير الفني لفرنسا تصريحاته: “لا أتخوف من تقنية الفيديو، بل هي وسيلة حديثة لمساعدة الحكام على تقليل الأخطاء أو تصحيحها، وقد أدت إلى احتساب العديد من ركلات الجزاء في الدور الأول، وبشكل عام فهدفها مساعدة الحكام وإرساء العدالة”.