“نفط الكويت”: تسرب نفطي في محيط أحد خزانات مركز التجميع 10 شمال البلاد

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الجمعة، عن وجود تسرب نفطي في موقع مركز التجميع 10 الواقع في منطقة شمال الكويت.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة عماد سلطان، إن التسرب حصل في محيط أحد خزانات مركز التجميع المذكور.

وأشار إلى أن الفرق المعنية في الشركة فور ملاحظتها للتسرب قامت بإغلاق مركز التجميع وتحويل الآبار المتصلة به إلى مراكز التجميع المجاورة للحفاظ على معدلات الإنتاج.وأكد سلطان أن عمليات تصدير النفط لم تتأثر جراء وقوع التسرب، مبينا أنه لا يشكل أي خطر على العاملين والوضع تحت السيطرة تماما.