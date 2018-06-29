الطبطبائي: لم نستفد شيئاً من بيان الوزير الجبري حول “هيئة الزراعة” والمطلوب محاسبة المتجاوزين

أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه لم يستفد شيئاً من بيان وزير الإعلام محمد الجبري بشأن ما يجري في هيئة الزراعة، مطالباً بضرورة المطلوب محاسبة المتجاوزين.

وقال الطبطبائي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “انتظرنا بيان الأخ وزير الاعلام بشأن ما يجري في هيئة الزراعة لكننا لم نستفد شيئاً من البيان”.

وأضاف”المطلوب محاسبة المتجاوزين ومن حصل على حيازات زراعية او حيوانية بغير وجه حق ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين تسببوا بهذا الفساد وغير هذا فالكلام والبيانات ليس لها قيمة”.

من جانب آخر، قال الطبطبائي عبر حسابه على تويتر:”غير مقبول أن يتم محاكمة نواب ومواطنين وسجنهم في #قضية_دخول_المجلس رغم ان هدفهم مجرد لفت النظر إلى الفساد والرشاوى المليونية بينما الفاسدين والمفسدين والراشين والمرتشين ومن حصل على حيازات بغير وجه حق يسرحون ويمرحون ولايحاسبون ولا يحاكمون”.

وأضاف”فعلا زمن الرويبضة يخون الأمين ويؤتمن الخائن”.