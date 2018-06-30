مدرب الأرجنتين: سنلعب اليوم والسكين بين أسناننا

ناشد مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، خورخي سامباولي، لاعبيه بأن يكونوا “على مستوى النجم العبقري ليونيل ميسي”، خلال مباراتهم المقبلة أمام فرنسا، السبت، في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا.

وقال سامباولي في مؤتمر صحفي عشية المواجهة: “لدى ليو رؤية واضحة عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، إنه يسمح لنا برؤية أشياء، في بعض الأحيان، لا يراها سوى عبقري حقيقي مثله”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف: “من الصعب في كثير من الأحيان أن تكون على مستوى مثل هذا اللاعب العظيم. إنه ضوء ساطع بالنسبة لنا جميعا، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي نحاول جميعا أن نكون في مستواه”.

وأوضح سامباولي أنه طالب لاعبيه بضرورة منح “أفضل لاعب في الكون أكبر قدر ممكن من المساعدة”.

وعانى منتخب الأرجنتين كي يبلغ الدور ثمن النهائي، واحتاج إلى هدف قاتل لمدافعه الأيسر ماركوس روخو بتسديدة بيمناه في مرمى نيجيريا (86).

وأكد سامباولي أنه يسعى إلى الحفاظ على الشعلة الجديدة التي يتمتع بها منتخب بلاده عقب الفوز على نيجيريا 2-1.

وقال: “ما أراه حاليا في هذه المجموعة هو حب الوطن والقميص وما يمثله، (…)، اللاعبون لديهم مشاعر لم يعودوا يترددون في التعبير عنها، من خلال الدموع أو الابتسامات، وهذا ما يجعلهم منتخبا خطيرا لجميع خصومهم. لديهم المعنويات والكثير من القوة. غدا سيكون لدينا فريق حازم”.

وأشار المدرب السابق لنادي إشبيلية الإسباني ومنتخب تشيلي إلى أنه يريد “السيطرة على الكرة حتى يتمكن من تحديد سرعة المباراة وعدم السماح للأسهم الفرنسية في الانطلاق بسرعة”، موضحا أن هذا الأمر هو “مصدر قلقه الكبير”.

وتابع: “إذا لم نتحكم في هذه المباراة، فستصبح بدنية وهذا ليس جيدا لنا. الفرنسيون ينطلقون بسرعة، لديهم السرعة والحركة وسيحاولون الاستفادة من ذلك للانطلاق في هجمات مرتدة خصوصا على الجناحين. يتعين علينا منع هذه التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم”.

وأضاف: “أثق في لاعبي فريقي لفرض سيطرتهم على المباراة. إذا نجحنا وأغلقنا المساحات، ستسير الأمور بشكل جيد. ولكن إذا نجحت فرنسا في استغلال المساحات، ولعبت على الانطلاقات السريعة، فعندئذ ستكون لدينا مشكلة وستكون المهمة معقدة”.

وأردف قائلا: “سنلعب والسكين بين أسناننا، باقتناع، سنهاجم باستمرار. لم نفسح المجال أمام نيجيريا للعب بالسرعة التي اعتادت عليها وسيكون الأمر مماثلا أمام فرنسا”.