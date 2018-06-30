ميسي ورونالدو ونيمار يواجهون شبح الإيقاف

مع دخول مونديال روسيا 2018 إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، يواجه نجوم في المنتخبات الكبرى أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا شبح الإيقاف.

وحصل اللاعبون الثلاثة بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز والفرنسي بول بوغبا والبرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش والبلجيكي كيفين دي بروين على بطاقة صفراء في الدور الأول.

وهؤلاء اللاعبون مهددون بالغياب عن دور الثمانية، في حالة حصولهم على بطاقة أخرى في ثمن النهائي، حال تأهل منتخباتهم للدور التالي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” استمرار البطاقات، التي حصل عليها اللاعبين خلال دور المجموعات وحتى دور الثمانية، بينما تلغى جميعها في الدور نصف النهائي.

يذكر أن مواجهات دور الـ16 ستبدأ، السبت، بلقاء ناري بين الأرجنتين وفرنسا، ويعقبه لقاء أخر بين البرتغال وأوروغواي.