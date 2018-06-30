ميسي يقود الأرجنتين أمام فرنسا

أعلن خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة نظيره الفرنسي، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويجلس هيجواين، لاعب المنتخب الأرجنتيني، على مقاعد البدلاء، بعدما كان أساسيًا في المباراة الماضية أمام نيجيريا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع: جابرييل ميركادو، نيكولاس أوتاميندي، فيدريكو فازيو نيكولاس، تاجليافيكو

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو، إينزو بيريز وإيفر بانيجا

خط الهجوم: كريستيان بافون، أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي

بينما جاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى:هوجو لوريس

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، صامويل أومتيتي، رافائيل فاران وبينامين بافارد

خط الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا، بليز ماتويدي

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كيليان مبابي وأوليفيه جيرو