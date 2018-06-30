فرنسا تتلاعب بالأرجنتين.. وتعبر إلى ربع النهائي

حجزت فرنسا أول بطاقات الدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018 بعد فوزها، السبت، على الأرجنتين بنتيجة 4-3.

وتلاعب المنتخب الفرنسي بقوته الهجومية الضاربة بالدفاعات الأرجنتينية الضعيفة وأمطر شباك “التانغو” بأربعة أهداف.

وبلغ منتخب “الديوك” الدور المقبل للمونديال الروسي، بفضل ثنائية كيليان مبابي (64 و68)، وهدف لكل من أنطوان غريزمان (13) من ركلة جزاء اقتنصها مبابي، وبنيامان بافار (57)، بينما سجل للأرجنتين وصيفة مونديال 2014، أنخل دي ماريا (41) وغابريال ميركادو (48) وسيرخيو أغويرو (90+3).

ويلاقي المنتخب الفرنسي في ربع النهائي، الفائز من لقاء الأوروغواي والبرتغال يوم السبت.

وفجر خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين مفاجأة عندما استبعد المهاجم غونزالو هيغوين من تشكيلة الفريق ليدفع بلاعب الوسط كريستيان بافون بدلا منه.

بينما عاد ديدييه ديشان مدرب فرنسا للتشكيلة التي فازت على بيرو في المباراة الثانية بدور المجموعات لتضمن مكانا للفريق في مراحل خروج المغلوب.