ميسي يودع مونديال روسيا بعقدة أزلية

ودع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، منافسات كأس العالم، بخسارة مثيرة أمام فرنسا، بنتيجة 3-4، في افتتاح مباريات دور الـ 16 لمونديال روسيا.

وسلطت صحيفة ليكيب، الضوء على رقم سلبي، لازم ميسي طوال مسيرته في كأس العالم، بالإشارة إلى عجز نجم برشلونة، عن التسجيل في الأدوار الإقصائية، خلال 4 مشاركات له بكأس العالم.

ولعب ليونيل ميسي، 18 مباراة في كأس العالم، وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين، لكن أهداف البرغوث، جاءت في الدور الأول، بواقع ثلاثية في نيجيريا، بمونديالي 2014 و2018، وإيران والبوسنة في 2014، وصربيا ومونتنيجرو في 2006.