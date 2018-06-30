ديشامب: إقصاء الأرجنتين أقوى رد على الانتقادات

أقر ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بالأخطاء التي ارتكبها فريقه، رغم الفوز على الأرجنتين، بنتيجة 4-3، اليوم السبت، والتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العالم.

وقال ديشامب، في تصريحات لقناة تي إف 1 “لقد كانت مباراة رائعة، وبالطبع ارتكبنا عدة أخطاء، لقد اندفعنا بشكل خاطئ، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الأرجنتين 2-1، ولكن أدركنا جيدا كيف نصحح مسار الفريق”.

وأضاف “سعيد للغاية بأداء اللاعبين ونجاحهم في التأهل لدور الثمانية، لقد أبلغتهم قبل المباراة، أن هذا الطموح نسعى له من أشهر طويلة، لذا كان علينا الرد بقوة في الملعب، وبالفعل كانت الاستجابة رائعة”.

وواصل المدير الفني لفرنسا “الانتقادات لن تتوقف، ولكن الحقيقة واضحة على أرض الملعب، في مباراة أمام منافس كبير”.

وأتم “رغم الأخطاء التي ارتكبناها، إلا أننا تسببنا أيضا في معاناة كبيرة لمنتخب الأرجنتين”.