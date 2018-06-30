“الطيران المدني”: حريق بسيط بغرفة التدخين بمطار الكويت تم التعامل معه دون وقوع اضرار

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت تعرض احدى غرف التدخين الواقعة بين البوابتين 9 و10 في مطار الكويت الدولي لحريق بسيط مشيرة إلى أنه تم التعامل معه دون وقوع أي اضرار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الادارة سعد العتيبي في بيان صحفي إن رجال الإدارة العامة للاطفاء الكويتية تعاملوا فورا مع الحادث حيث تم اخماد الحريق في الحال مؤكدا “عدم وجود أي أضرار بشرية”.

وأوضح العتيبي أن مصدر الحريق البسيط هو تماس كهربائي في شفاطات إحدى غرف التدخين في المطار.

وبين أنه تم التعامل مع الأمر بشكل احترافي حيث تمت عملية اخلاء الركاب وفق اجراءات خطة الطوارئ لافتا إلى أن حركة الطيران لم تتأثر بهذه الحادثة.