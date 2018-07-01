المطير: ما أسباب إيقاف الشيخ محمد اليوسف؟.. والطبطبائي: “هيئة الزراعة” تخدم “المتنفذين”

دعا النائب محمد براك المطير، إلى الكشف بكل شفافية عن الأسباب الحقيقية لإيقاف الشيخ محمد اليوسف عن منصب المدير العام مخالفات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

وتساءل المطير عبر حسابه الرسمي في تويتر «هل كتب على الكويت أن يتم استبعاد كل من سعى جاهدا لوضع حد للفساد المستشري في مؤسساتها والمحافظة على مقدراتها وخيراتها؟».

وقال المطير «بالأمس استبعد عدد من أبنائها البررة، واليوم يستبعد واحد من شيوخها وأبناء أسرة حكمها، والعنوان الظاهر لاستبعاده هو حرصه على المال العام وسعيه لوضع يده على حقيقة الفاسدين».

وأضاف «إما أن تبين الحكومة وبكل شفافية الأسباب الحقيقة لإيقاف الشيخ محمد اليوسف أو سنأخذ نحن في المجلس دوره حتى نرد له اعتباره ونوقف بإذن الله الفاسدين عند حدهم.

من جهته، استنكر النائب د. وليد الطبطبائي، السكوت عن مخالفات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، في خدمة المتنفذين وشراء الذمم من خلال توزيع مزارع وجواخير كهدايا، على حد قوله.

وتساءل الطبطبائي عبر حسابه الرسمي في تويتر «هل أصبحت هيئة الزراعة صندوقا أسودا لا يمكن فتحه حالها حال التأمينات الاجتماعية؟».

وقال الطبطبائي «يجب أن يفهم الجميع ان الهدف من وجودها ليس تأمين الأمن الغذائي أو تجميل البلد وتخضيرها، فهذه أهداف ثانوية».

وأضاف أن «الهدف الرئيسي من انشائها هو خدمة المتنفذين وشراء الذمم من خلال توزيع مزارع و جواخير كهدايا».