اليحيى: البعد الأخلاقي في “قضية دخول المجلس” أكبر وأخطر وأعمق من البعد القانوني

أكد المحامي فيصل اليحيى أن الشباب والنواب المتهمين في ⁧‫#قضية__دخول_المجلس‬⁩ حملوا على عاتقهم مسئولية مواجهة الفساد، متحملين ضريبة مواقفهم دفاعا عن الوطن والمجتمع مشيرا بالقول: أقل حق لهم علينا هو الدفاع عنهم وعن عدالة قضيتهم.

وقال اليحيى عبر حسابه في “تويتر” : إن البعد الأخلاقي في ⁧‫#قضية__دخول_المجلس‬⁩ أكبر وأخطر وأعمق بكثير من البعد القانوني فيها، وستظل هذه القضية شاهدة على هذا الزمن وكاشفة للوضع الذي وصلنا له، حيث يسلم من العقاب من (دفع) ومن (قبض) في حين يحاكم من تصدى للفساد.

وختم اليحيى قائلا: القانون الذين لا يطال المفسدين ويكون عاجزاً في مواجهتهم، في حين يعاقب الشرفاء الذين يتصدون لهم ولفسادهم، ليس قانونا على الحقيقة، وهو بالتأكيد ليس عدلا ولا أخلاقيا.