الفيفا يُغرم روسيا مستضيفة كأس العالم بسبب لافتة تمييزية

موسكو (رويترز) – فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامة على روسيا الدولة المستضيفة لدورة كأس العالم 2018 10 آلاف فرنك سويسري (10,100 دولار) بعد أن عرض مشجعوهم لافتة تمييزية خلال خسارة منتخب بلادهم في كأس العالم 3-0 لأوروغواي.

وسوف يلعب المنتخب الروسي ضد نظيره الأسباني في دور ثمن النهائي (دور الستة عشر) يوم الاحد المقبل بعد ان وصلت البلاد الى مرحلة نهائيات كأس العالم للمرة الاولى فى تاريخ ما بعد الإتحاد السوفيتى.

كما فرض الفيفا غرامة على صربيا قدرها 20 الف فرنك سويسري بسبب “لافتة سياسية او هجومية” خلال خسارتها من البرازيل 2-صفر في ملعب سبارتاك في موسكو. يذكر ان صربيا التى خرجت من البطولة فرضت عليها غرامة بسبب عرض لافتة مماثلة فى وقت سابق من البطولة.

و فرضت غرامة قدرها 15 ألف فرنك سويسري على المكسيك بسبب شغب الجماهير بعد أن ألقى مشجعون من جماهيرهم مواداً على الملعب أثناء خسارة فريقهم للسويد ٣-صفر.

وتم تغريم المنتخب المغربي أيضاً بغرامة قدرها 65 ألف فرنك سويسري بسبب سلسلة من الحوادث خلال مباراة التعادل 2-2 مع إسبانيا، بما في ذلك شغب الجمهور، ودخول ستة من فنيي المنتخبإلى أرض الملعب بعد إطلاق الحكم لصافرة النهاية.