بدء تشغيل أول مفاعل في الإمارات مرهون بنتيجة مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قالت الجهة المنظمة لقطاع الطاقة النووية في الإمارات إن بدء تشغيل المفاعل في أول محطة نووية في البلاد ينتظر نتيجة مراجعات جديدة للمشروع وذلك بعد تأجيله بالفعل.

وتكلف محطة “براكة” للطاقة النووية 24.4 مليار دولار، وهي أكبر مشروع نووي تحت الإنشاء في العالم وستكون الأولى في العالم العربي. وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في المحطة التي تضم 4 مفاعلات 5600 ميغاواط، وتبنيها مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية “كيبكو” المفاعلات الأربعة للمحطة في آن واحد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن فريق مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة أنهى المرحلة الثالثة من مراجعة المشروع النووي الإماراتي وحدد مجالات تحتاج لمزيد من العمل قبل بدء التشغيل.

وسترسل الوكالة مسودة التقرير للإمارات في العشرين من الشهر الجاري، وعلى الإمارات أن ترد في غضون شهر، وتعتزم إرسال تقرير الموافقة النهائي للإمارات في سبتمبر أيلول هذا العام.